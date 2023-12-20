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        Kayseri'de bir kişinin dağlık arazide mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:19
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        Kayseri'de bir kişinin dağlık arazide mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı.

        Alınan bilgiye göre, dün 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kişinin, Güzelöz Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kaldığını bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürerken yapılan araştırmada çağrıyı, zihinsel engelli bir kişinin bıraktığı ortaya çıktı.

        İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca ekipler çalışmayı sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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