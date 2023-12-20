Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise'de incelemede bulunduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise'de incelemede bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğanlı Vadisi ve restorasyonu tamamlanan Tahtalı Kilise'de incelemede bulunan Yazgı, geçmişte buranın yolları ve gezi yollarıyla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu anımsattı.

Ulaşımdaki sıkıntı nedeniyle yeterli anlamda turist akışını buraya sağlayamadıklarını aktaran Yazgı, "Yıllık 10 binlerde olan turist sayısı, bu çalışmalar, Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin yaptığı yatırımlar sayesinde ve Bakanlığımızla birlikte koordineli şekilde 200 binleri buldu." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koruma amaçlı imar planı çalışması yapıldığını belirten Yazgı, şunları kaydetti:

"Bu tür yerlerde turizme açılacak alanlarda on kere düşünüp bir kere hareket etmek gerekiyor. Doğru planlamayla lokasyonların doğru belirlenmesi, turizm alanlarının doğru belirlenmesi, kültür varlıklarının doğru bir şekilde korunup kollanması gerçekten önem arz ediyor. Bu noktada bu yaz itibariyle öyle bir şey dememiz biraz güç ama zaten son bir yılda çok hızlı bir şekilde ivme kazandı Soğanlı. Bunun devam etmesi için biz Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız, Büyükşehrimizle, Valiliğimizle ilçe belediyelerimizle ve buradaki tüm sektör paydaşlarımızla çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettireceğiz."

Yazgı'ya incelemelerinde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı ‎Ahmet Ali Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve daire başkanları eşlik etti.