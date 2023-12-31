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        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, bir gazinoda ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:31
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        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, bir gazinoda ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağcaşar Mahallesi'nde yılbaşı tedbirleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, gazino ve eklentilerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve 5 gram esrar buldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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