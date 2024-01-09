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        Kayseri'de "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" açıldı

        Kayseri'de, Talas Belediyesi öncülüğünde "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:07
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        Kayseri'de "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" açıldı
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        Kayseri'de, Talas Belediyesi öncülüğünde "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" hizmete açıldı.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas ilçesi Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki müzenin açılış töreninde, tarihi değerlerin kitaplarda kalmaması, yaşatılması gerektiğini söyledi.

        Cumhur İttifakı'nın büyük ve güçlü Türkiye amacıyla çalışmaya gayret gösterdiğini belirten Akar, "Dün Çanakkale'de zorlayanlar vardı; bugün de başka yerlerden, Doğu Akdeniz'den, Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden zorlayanlar var. Buna sebep bizim gözümüzü, kulağımızı açıp, milli birlik ve beraberliğimizi sürdürebilmek için gece gündüz demeden çalışmamız lazım." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Müzeye katkı sağlayan Erciyes Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci ve Çanakkale Savaşları'nda iki şehit veren bir ailenin torunu olan Erdal Kabaktepe'nin konuşma yaptığı törende kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Çanakkale Savaşları'nda askerlerin kullandığı malzemeler ile bazı belge, fotoğraf, rölyef ve kitapların yer aldığı müzede, Çanakkale kahramanlarının anlatıldığı film de gösterilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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