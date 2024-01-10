Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de veteriner teknikerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de veteriner teknikerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

        Bozlağan'ın terör örgütü üyelerince Develi ilçesinde şehit edilerek, aracının gasbedilmesine ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Başsavcılık, terör saldırısının Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyanın, Ankara'da devam eden soruşturma dosyası ile birleştirileceği öğrenildi.

        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

        Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı
        KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı
        Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili mesajı
        Talas'ta üç ayları karşılama programı düzenlenecek
        Talas'ta üç ayları karşılama programı düzenlenecek
        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Teröristlerin aracını gasbedip, şehit ettikleri veteriner teknikerinin dosy...
        Teröristlerin aracını gasbedip, şehit ettikleri veteriner teknikerinin dosy...
        Kayseri Havalimanı'nı bir yılda 2 milyonun üzerinde yolcu kullandı
        Kayseri Havalimanı'nı bir yılda 2 milyonun üzerinde yolcu kullandı