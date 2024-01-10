Kayseri'de basketbol oynarken hayatını kaybeden Endonezyalı üniversite öğrencisi toprağa verildi

Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Endonezyalı üniversite öğrencisi Kemas Raditya Rahman'ın (19) cenazesi toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ERSEM) hazırlık eğitimi alan Rahman için ilk tören üniversite kampüsünde düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Rahman'ın Türk ve Endonezya bayraklarına sarılı tabutunu arkadaşları taşıdı. Rahman'ın naaşı eğitim gördüğü ERSEM binası önüne getirildi.

ERÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Endonezya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Rahman'ın ülkesinden gelen annesi, babası, kız kardeşi ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Buradaki törenin ardından Rahman'ın cenazesi Talas İlçesi'ndeki Dedeoğlu Cami'ne getirildi. Cenaze namazının ardından Rahman, Reşadiye Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Rahman, 7 Ocak Pazar günü Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla basketbol oynarken fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.