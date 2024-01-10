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        Regaip Kandili'ne doğru

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:42
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        Regaip Kandili'ne doğru
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Çolakbayrakdar mesajında, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Kandillerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen, rahmeti, bereketi bol olan bu mübarek günün sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle dualarımızı, yalnız şahsımız için değil, kahraman Türk ordumuz başta olmak üzere ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz."

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da üç ayların gölgesinin düştüğünü anlatarak, "Bu ayların ilki olan recep ayına giriyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandili'ni de 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bu kutlu günlere özel Kur’an-ı Kerim tilaveti ile birbirinden güzel ilahilerle gönüllerimizin coşacağı bir gece gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan üç ayların müjdecisi Regaib Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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