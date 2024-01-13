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        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:57
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        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu Ceviz Dalı asma köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Şelalelere ulaşım, bir süre Taşoluk yolundan sağlandı.

        Kapanan yol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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