Kayseri'den kısa kısa

KayseriBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tamamlanan asfalt yolda incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, ulaşılabilir bir şehir için yollardaki genişletme ve iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan ve belediye tarafından yenilenen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanan vatandaşlardan dua aldıklarını dile getiren Büyükkılıç, yolun 35 milyon lira maliyeti olduğunu kaydetti.

- AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas'ta incelemelerde bulundu

Mevlana Mahallesi'ndeki Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Cıngı, sosyal belediyeciliğin çok güzel örneklerini gördüğünü belirterek, atık malzemelerin tekrar üretime kazandırıldığını ifade etti.

Cıngı, unutulmaya yüz tutan el işi sanatları eğitiminin verildiğine dikkat çekerek, "Bugün çok keyifli bir zaman geçirdik. Talas Belediyemizin yapmış olduğu merkezdeki kadınlar ve hocalarımızla buluştuk. Burada gerçekten atık malzemelerin tekrar üretime kazandırılmasından tutun da unutulmaya yüz tutan el işi sanatlarından şebit yağlamaya varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Kadınlara böyle bir imkanın sunulması ülkemizde hem verimliliğin hem de üretkenliğin artırılması noktasında çok önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

- Başkan Büyükkılıç, Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı son aşamaya gelen Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, aile sağlığı merkezinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.