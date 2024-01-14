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        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile oğlu öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:14 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:14
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        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile oğlu öldü
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan A.N. (46) ve oğlu B.İ.N'den (9) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve gelen ekipler, hareketsiz buldukları A.N. ve B.İ.N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Baba oğlun cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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