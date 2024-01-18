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        Kayseri'de yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:52
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        Kayseri'de yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası hayatını kaybetti.

        Derebağ Mahallesi'nde bir evin çatı tamiri sırasında evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 55 yaşındaki Ali Uslu akıma kapıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çatı ustasının cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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