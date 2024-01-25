Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, B.Ş. ve otomobilinde yaptığı aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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