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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:59
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, B.Ş. ve otomobilinde yaptığı aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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