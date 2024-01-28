Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı sürüyor Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde vatandaşlara ücretsiz çay ve çorba ikramı devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde vatandaşlara ücretsiz çay ve çorba ikramı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ve son olarak Yeşilhisar İlçe Kütüphanesi olmak üzere 12 kütüphane Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tüm kütüphanelerde ücretsiz çay ve çorba ikramının yanı sıra internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları bulunurken, üye olan vatandaşlar fotokopi ve diğer imkanlardan da yararlanabilecek.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, katalog tarama ve kütüphane otomasyon sistemi hizmetini de vatandaşların kullanımına sundu.

Öte yandan, kütüphanelerde masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi kültürel faaliyetlerin bulunduğu atölyelerde çocuklar da vakit geçirebilecek.