Melikgazi Belediyesi Bakkaloğlu Konağı'nı restore edecek Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek.

Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin kadim kültürünü gün yüzüne çıkartacak restorasyonlara devam ettiklerini, tarihi konaklardan han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırdıklarını belirtti.

Restore ettikleri tarihi eserlere yeni işlevler yüklediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ediyoruz. Kayseri'nin bağları meşhurdur. Bağcılığın Anadolu'daki tarihi toplumların yerleşim tarihi kadar eskidir. Türkülere konu olmuştur. Bakkaloğlu Konağı'nın sadece izi kalmıştı, restorasyonu bitince burayı Bağ Müzesi olarak hizmete açarak, Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz. Bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktaracağız."