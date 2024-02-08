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        Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bilim merkezinde yoğunluğu arttırdı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ardından daha çok ziyaretçi ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:32
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        Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bilim merkezinde yoğunluğu arttırdı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ardından daha çok ziyaretçi ağırlamaya başladı.

        TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'nde 6 atölyede 8 bilimsel temada 150 sergi yer alıyor. Ziyaretçilere bilimi sevdirmek, teknoloji alanında farkındalığı artırmak için farklı temalarda eğitim veriliyor.

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, merkeze ilgiyi arttı. Çocuklar aileleriyle sabahın erken saatlerinde bilim merkezine gelerek etkinliklere katılım sağlıyor.

        Kayseri Bilim Merkezi Sorumlusu Şenay Kırkar, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk astronotu olan Gezeravcı'nın sayesinde uzay farkındalığının oluştuğunu ifade etti.

        Bilim merkezinde ziyaretçi sayısının artmasından mutlu olduklarını vurgulayan Kırkar, şöyle konuştu:

        "8 yıl önce kurulan bilim merkezinde ziyaretçilerimizin talebi üzerine aileli katılım, akşam ve hafta sonu uzay misyonu temasıyla etkinlik sayımızı artırdık. Ocak ayında 4 bin öğrenci ağırladık. Bunun 1000'i 18-19 Ocak uzay faaliyetlerinde merkezimize geldi. İki günde 1000 kişi bilim merkezimize geldi. Bilim merkezine yoğun talep söz konusu. Alper Gezeravcı’nın uzay misyonu sayesinde de etkinliklerimiz ve ziyaretçi sayımız artmış bulunmakta. Alper Gezeravcı, örnek aldıkları bir kişi. Çocuklara sorduğumuzda 'doktor olacağım' yerine 'astronot olacağım' diyor. Uzay farkındalığı artmış durumda. Gökevimizde uzay misyonu ile alakalı kısa videolar izleniyor. Astronotumuzu, yaptığı 13 bireysel deneyi tanıtıyoruz. Astronom arkadaşlarımız gökevinde soru-cevap şeklinde öğrencilere eğitim veriyor. İlgi daha da arttı. Amacımız bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak."

        Matematik öğretmeni Ayşegül Dirgen de çocukların Alper Gezeravcı'yı gördükten sonra bilim merkezlerine daha çok gelmek istediğini belirterek, "Burada daha fazla vakit geçirmek için erken saatlerde gelmek istiyorlar. Bu tip yerlerin artmasını temenni ediyorum." dedi.

        9 yaşındaki Zeynep Gökçe Camuzcu da bilim merkezindeki atölyelere katılım sağladığını vurgulayarak, "Burada bilim ve teknolojiye dair çok şey var. Buraya ailemle gelince çok mutlu oluyorum. Burada her şeyin tanımını öğreniyorum. Alper Gezeravcı uzaya çıkınca benim de bilime merakım arttı. Sürekli bilim merkezine gelmek istiyorum. Burada çok şey öğreniyorum. Derslerime de olumlu katkı sundu." diye konuştu.

        Merkeze gelen 10 yaşındaki Recep Sencer Cem de Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla astronot ve rokete dair konuların daha çok dikkatini çekmeye başladığını ifade etti.

        Cem, gezegenleri merak ettiğini dile getirerek, "Alper Gezeravcı uzaya çıktığında gezegenleri çok merak ettim. Astronotların kıyafetlerini araştırmaya başladım. Bunlar benim ilgimi çekiyor. Aileme devamlı buraya gelmek istediğimi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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