Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında otobüs ile şehir turu yaptı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otobüs ile şehir turu yaparak, vatandaşlara seslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında otobüs ile şehir turu yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otobüs ile şehir turu yaparak, vatandaşlara seslendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında otobüs ile mahalleleri gezen Büyükkılıç, vatandaşlardan destek istedi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, vatandaşların sevgi ve muhabbetinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Kayseri'nin birçok mahallesini gezdiğini belirten Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizi dinledim, kucaklaştık. Onların sevgisini görmek, duasını almak bizlere yetiyor. Hizmetimiz onlar için, Kayseri'miz için. Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah'ın izni, Kayseri'mizin desteğiyle yeni 5 yılda yine birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Zaniolo piyangosu!
        Zaniolo piyangosu!
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Milletvekili Ersoy'dan Sarız ilçesine 156 konutluk TOKİ müjdesi
        Milletvekili Ersoy'dan Sarız ilçesine 156 konutluk TOKİ müjdesi
        Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Kayseri'de Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi yapılacak
        Kayseri'de Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi yapılacak
        Kocasinan Belediyesi, biyolojik göletli sosyal yaşam alanı inşa edecek
        Kocasinan Belediyesi, biyolojik göletli sosyal yaşam alanı inşa edecek
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verild...
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verild...
        Restorasyonu yapılan tarihi handan 3 bin kamyondan fazla hafriyat çıktı
        Restorasyonu yapılan tarihi handan 3 bin kamyondan fazla hafriyat çıktı