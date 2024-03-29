Başkan Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında otobüs ile şehir turu yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otobüs ile şehir turu yaparak, vatandaşlara seslendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında otobüs ile mahalleleri gezen Büyükkılıç, vatandaşlardan destek istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, vatandaşların sevgi ve muhabbetinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kayseri'nin birçok mahallesini gezdiğini belirten Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizi dinledim, kucaklaştık. Onların sevgisini görmek, duasını almak bizlere yetiyor. Hizmetimiz onlar için, Kayseri'miz için. Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah'ın izni, Kayseri'mizin desteğiyle yeni 5 yılda yine birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.