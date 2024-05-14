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        Büyükşehir Meclisinden Erciyes Kayak Merkezi'ne 12 tenis kortu kararı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:27
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        Büyükşehir Meclisinden Erciyes Kayak Merkezi'ne 12 tenis kortu kararı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Erciyes'e 12 tenis kortu kazandırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.

        14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesinin meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandığı toplantıda, Erciyes'i yılın her dönemi turizm ve sporun merkezi haline getirecek bir karar alındı.

        Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemine aldığı Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi 8859 ada 12 parselde yer alan 12 tenis kortu alanının 10 yıla kadar yap, işlet, devret modeliyle kiraya verilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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