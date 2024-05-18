Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Attamah), Bourabia, Boa Morte (Dk.79 Shukurov), Cardoso, Nazon, Mane (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi (Dk. 84 Muhammet Demir), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Prip), Ndao, Cikalleshi
Goller: Dk. 33 ve Dk. 77 Mane (Penaltıdan) (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 74 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Boa Morte, Dk. 81 Jeanvier, Dk. 82 Ramazan Civelek, Dk. 84 Cardoso (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı, Dk 90+1 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)
KAYSERİ
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