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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:30 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:30
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Attamah), Bourabia, Boa Morte (Dk.79 Shukurov), Cardoso, Nazon, Mane (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi (Dk. 84 Muhammet Demir), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Prip), Ndao, Cikalleshi

        Goller: Dk. 33 ve Dk. 77 Mane (Penaltıdan) (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 74 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Boa Morte, Dk. 81 Jeanvier, Dk. 82 Ramazan Civelek, Dk. 84 Cardoso (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı, Dk 90+1 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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