Hacılar Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

Hacılar Belediyesi Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan 3 kilometrelik yolda yapım çalışması başlattı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının bölgeye ulaşımı güvenli ve sorunsuz bir hale getirmek olduğunu belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu güzergahı kullanan, Erciyes Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, Sütdonduran Yaylası ve Sarıgöl'e gitmek isteyen doğaseverler ile bu bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve doğaseverlerin mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz."