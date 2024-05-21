Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor

        Hacılar Belediyesi Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan 3 kilometrelik yolda yapım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediyesi Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan 3 kilometrelik yolda yapım çalışması başlattı.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının bölgeye ulaşımı güvenli ve sorunsuz bir hale getirmek olduğunu belirtti.

        Çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Bu güzergahı kullanan, Erciyes Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, Sütdonduran Yaylası ve Sarıgöl'e gitmek isteyen doğaseverler ile bu bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve doğaseverlerin mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Kayseri'de sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Şehitlere vefa için mezarlarını ziyaret ediyor
        Şehitlere vefa için mezarlarını ziyaret ediyor
        Büyükşehirin kütüphanelerinden ilk 5 ayda 819 bin 776 kişi yararlandı
        Büyükşehirin kütüphanelerinden ilk 5 ayda 819 bin 776 kişi yararlandı
        Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başlad...
        Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başlad...
        Sözleşmeli erin öldüğü kavga sanıklarına müebbet hapis istemi
        Sözleşmeli erin öldüğü kavga sanıklarına müebbet hapis istemi
        Kayseri Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'...
        Kayseri Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'...