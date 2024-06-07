Yamula Barajı gölüne dalan dalgıçlar Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açtı

Kayseri'de bir arama kurtarma ekibi dalgıçları, Yamula Barajı gölünde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek için bayrak açtı.

Kayseri İHH Arama Kurtarma'dan yapılan açıklamaya göre, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için Yamula Barajı gölünde etkinlik düzenlendi.

Suya dalan dalgıçların taşıdığı Türk bayrağının bir yanında Doğu Türkistan diğer yanında da Filistin bayrağı açıldı.

Açıklamada, "Etkinliğimizle siyonist rejimin Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar devam eden saldırılarına ve Çin'in yıllardan beri zulüm altında tuttuğu Türkistanlı kardeşlerimizin durumuna dikkat çekmek istedik." ifadesine yer verildi.