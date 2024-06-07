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        Yamula Barajı gölüne dalan dalgıçlar Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açtı

        Kayseri'de bir arama kurtarma ekibi dalgıçları, Yamula Barajı gölünde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek için bayrak açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:34
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        Yamula Barajı gölüne dalan dalgıçlar Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açtı
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        Kayseri'de bir arama kurtarma ekibi dalgıçları, Yamula Barajı gölünde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek için bayrak açtı.

        Kayseri İHH Arama Kurtarma'dan yapılan açıklamaya göre, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için Yamula Barajı gölünde etkinlik düzenlendi.

        Suya dalan dalgıçların taşıdığı Türk bayrağının bir yanında Doğu Türkistan diğer yanında da Filistin bayrağı açıldı.

        Açıklamada, "Etkinliğimizle siyonist rejimin Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar devam eden saldırılarına ve Çin'in yıllardan beri zulüm altında tuttuğu Türkistanlı kardeşlerimizin durumuna dikkat çekmek istedik." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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