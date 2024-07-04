KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 birim, 41 tesis ve 55 farklı noktada hizmetlerini sürdüren KAYMEK, sergi, seminer, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, gezi ve zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen KAYMEK Yaz Kursları için 3 Haziran'da başlayan kayıtlar sürüyor.