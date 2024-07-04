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        KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kayıtları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:02
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        KAYMEK yaz dönemi kurs kayıtları sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları kayıtları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 birim, 41 tesis ve 55 farklı noktada hizmetlerini sürdüren KAYMEK, sergi, seminer, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, gezi ve zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor.

        Bu kapsamda, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen KAYMEK Yaz Kursları için 3 Haziran'da başlayan kayıtlar sürüyor.

        KAYMEK'in yaz kurslarına yoğun ilgi sonucu bazı tesislerde kontenjanlar dolarken, 7 tesiste belirli branşlarda kayıtlar sürüyor.

        Erkilet, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, TOKİ, Beyazşehir, Göznuru ve Akademi olmak üzere 7 farklı tesiste gerçekleştirilen kayıtlar, ayrıca www.kaymekonline.com adresinden de yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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