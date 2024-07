Kayseri Kapalı Çarşı, gurbetçilerin İç Anadolu'daki alışveriş merkezi oldu

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için Kayseri ve çevre illere gelen gurbetçiler, gıdadan düğün alışverişine, kıyafetten ayakkabıya kadar aradıkları her türlü ürünü tarihi Kapalı Çarşı'da buluyor.

Avrupa ülkelerinden Kayseri'nin yanı sıra Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas'taki baba ocaklarına gelen gurbetçiler, kentteki alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, tarihi Kapalı Çarşı ve Kadınlar Çarşısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçi vatandaşlar, alışveriş için İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Anadolu'nun en büyük çarşısı olan tarihi Kapalı Çarşı ile pastırmacıların bulunduğu Kadınlar Çarşısı'nı tercih ediyor.

Esnafın işlerinden memnun olduğunu dile getiren Benk, şunları kaydetti:

"Çarşımız sadece Kayseri'ye değil Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Yozgat gibi kentlere de hitap ediyor. Gurbetçi kardeşlerimiz piyasaya hareket getirdi. Ürün portföyümüz çok geniş, müşteriler gelince her istediğini çarşımızda bulabilir. Hediyelik eşyasından gıdasına, giyiminden kuruyemişine kadar her şeyi bulabilirler. Bir insan iki saat burada vakit geçirsin her aradığını bulur. Çarşımızda her zaman ürün takibi yapılır. Esnafımız her zaman sezona hazırlıklıdır."