Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili programı düzenledi

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili programı düzenledi
        ABONE OL

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenledi.

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen ve müdürlüğün Manevi Rehberlik Birimi tarafından organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda başvaiz Ahmet Doğru ve vaiz Salim Nursaçan, Miraç Kandili'nin önemi, manevi mesajları ve insan hayatındaki yeri üzerine bilgi verdi.

        Personel ve yükümlülerin katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu
        "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu
        Başkan Özdoğan, ziyaretçileri Erciyes'teki Hacılar Kapı'ya davet etti
        Başkan Özdoğan, ziyaretçileri Erciyes'teki Hacılar Kapı'ya davet etti
        Başkan Palancıoğlu, Ankara'da savunma sanayi heyetiyle toplantı gerçekleşti...
        Başkan Palancıoğlu, Ankara'da savunma sanayi heyetiyle toplantı gerçekleşti...
        Kayseri'de yetiştiricilere yüzde 50 hibeli manda desteği
        Kayseri'de yetiştiricilere yüzde 50 hibeli manda desteği
        Kayseri'de polis "dar alan" uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis "dar alan" uygulaması yaptı
        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı