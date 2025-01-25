Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili programı düzenledi

Programda başvaiz Ahmet Doğru ve vaiz Salim Nursaçan, Miraç Kandili'nin önemi, manevi mesajları ve insan hayatındaki yeri üzerine bilgi verdi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen ve müdürlüğün Manevi Rehberlik Birimi tarafından organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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