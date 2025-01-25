İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihini anlatan "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihi ve mitolojik dokusunu işleyen belgeselin ilk gösterimi, Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın ardından çekimi tamamlanan, Doğan Tekatlı'nın yapımcılığını, Zafer Geyikçi'nin de yönetmenliğini yaptığı belgeselin galasına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kurum amirleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Prodüksiyon aşamasında yapay zeka destekli görsel efekt ve ileri seslendirme tekniklerinin kullanıldığı belgesel, Erciyes Dağı'nın büyüleyici ve masalsı güzelliklerinin tüm ayrıntılarıyla izleyicilerin hissetmelerine olanak tanıyor.

Galada konuşan yapımcı Doğan Tekatlı, Erciyes Dağı'nın İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.

Tekatlı, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu belgesel, sadece bir dağı tanıtmakla kalmayıp bölgedeki turizm potansiyelini zirveye taşıyacaktır. Amacımız, izleyicilere bu efsanevi coğrafyayı daha yakından tanıtmak ve Kapadokya'nın bu eşsiz parçasının daha fazla keşfedilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.