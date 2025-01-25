Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Beğendik Mahallesi Durlar Sokak'taki bağ evine gelen 56 yaşındaki S.E'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler, S.E'yi hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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