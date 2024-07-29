Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 3 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Harikalar Diyarı'nda vatandaşla buluşacak.
Ziyaretçiler, cumartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilecek.
Pazarda, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunulacak.
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