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        Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:43
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        Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 3 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Harikalar Diyarı'nda vatandaşla buluşacak.

        Ziyaretçiler, cumartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilecek.

        Pazarda, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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