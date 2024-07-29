Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak

Pazarda, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı, şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 3 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Harikalar Diyarı'nda vatandaşla buluşacak.

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