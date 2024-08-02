Kayseri'de itfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar mevkisinde besici Hüseyin Geşgel, kuyuya düşen koyunu için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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