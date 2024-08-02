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        Kayseri'de itfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyunu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:21
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyunu kurtardı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar mevkisinde besici Hüseyin Geşgel, kuyuya düşen koyunu için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyunu kurtarmak için çalışma başlattı.

        Halat yardımıyla kuyuya inen bir itfaiye personelince kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.

        Geşgel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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