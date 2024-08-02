İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş görevine başladı

Ömer Said Karakaş, Iğdır Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 2 Temmuz 2024'de yayımlanan kararname ile İncesu Kaymakamlığı'na atanmıştı.

İncesu'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Karakaş, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Ziyaretlerini makamında kabul eden Karakaş, gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.

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