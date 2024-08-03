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        Kayseri'de arazide yaralan bulunan şahin tedavi altına alındı

        Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:08
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        Kayseri'de arazide yaralan bulunan şahin tedavi altına alındı
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        Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında, Elbaşı Mahallesi'ndeki arazide kanadı kırık şahin buldu.

        Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

        Şahin, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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