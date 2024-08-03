Kayseri'de arazide yaralan bulunan şahin tedavi altına alındı
Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında, Elbaşı Mahallesi'ndeki arazide kanadı kırık şahin buldu.
Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.
Şahin, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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