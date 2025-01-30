Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Sanık avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.﻿

Duruşmada bir tanık dinlendi, sanık ise savunmasında eski ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (22), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban ile taraf avukatları katıldı.

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