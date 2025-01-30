Kayseri'de proje kapsamında üreticilere 100 manda dağıtıldı

Kayseri'de "Manda Islahı ile Üretimde Dönüşüm Projesi" kapsamında 100 damızlık manda kurayla üreticilere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde mandacılığı geliştirmek amaçalı Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Karpuzsekisi-Hürmetçi Sosyal Tesisi'nde manda dağıtımı töreni düzenlendi.

Törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu ve manda yetiştiricileri katıldı.

Programda konuşan Özdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüzde 50'si üreticimizden yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere 100 damızlık mandamızı sizlerle buluşturacağız. Tarımın, hayvancılığın çok önem arz ettiği bu yıllarda, dünyada hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir gerçekte ve bu süreçte üretime katkı vermek, kaliteli ürün sunmak ve de bunu bilinçli bir şekilde tüketiciye ulaştırmış olmanızdan da son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Saklav da Büyükşehir Belediyesinin çiftçi ve üreticiye son 5 yılda yaklaşık 783 milyon liralık destek sağladığını kaydetti.

Kayseri'nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir şehir olduğunu aktaran Saklav, şunları kaydetti:

"8 bin manda ile Türkiye’de altıncı sıradayız. Kaliteli manda üretebilmek amacıyla Anadolu Manda Islah Projemiz var. Bu proje kapsamında bugün 100 damızlık mandayı alıp burada kaliteli ve verimli bir ırk geliştireceğiz. İnşallah bu mandalarla birlikte Türkiye’de ilk üçe girmeyi hedefliyoruz."

Beyhan ise Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılıkla geçinen, bu işi yapanların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından çekilişle 100 damızlık manda sahiplerine teslim edildi.