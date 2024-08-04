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        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:42
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        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, Sakarçiftliği Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Özdoğan, mahalle sakinlerin talep ve isteklerini aldı. Sakarçiftliği Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Muslu'yla mahalleyi gezen Özdoğan, tespit ettiği eksiklikleri not alarak beraberindeki belediye bürokratlarına talimat verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşların her daim yanında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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