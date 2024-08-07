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        Büyükşehir Belediyesinden "kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık" uyarısı

        Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:29
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        Büyükşehir Belediyesinden "kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık" uyarısı
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        Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişiler tarafından kırtasiye yardımı adı altında vatandaşlara sosyal medya üzerinden link gönderilip, kart bilgilerinin istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye yardımı başvurularının henüz başlamadığı kaydedilen açıklamada, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapan ve kart taleplerinde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

        Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları istenen açıklamada, bu kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları istendi.

        İl sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira kırtasiye yardımı yapılacağı ifade edilen açıklamada, kırtasiye destek projesinin 10 Ağustos'ta başlayacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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