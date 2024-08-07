Büyükşehir Belediyesinden "kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık" uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişiler tarafından kırtasiye yardımı adı altında vatandaşlara sosyal medya üzerinden link gönderilip, kart bilgilerinin istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye yardımı başvurularının henüz başlamadığı kaydedilen açıklamada, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapan ve kart taleplerinde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.