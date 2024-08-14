Kocasinan'da 6 yeni okul öğrencileri ağırlayacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverler işbirliğiyle Kayseri'ye kazandırılan 6 okulun, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede hayırseverler işbirliğiyle Mithatpaşa Mahallesi'nde 24 derslikli ve 8 atölyelik ortaokul, Yakut Mahallesi'nde Avukat Mehmet Altun İlkokulu, Beyazşehir Mahallesi'nde Avukat Mehmet Altun Lisesi, Ahievran Mahallesi'nde özel çocuklar için hazırlanan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Anaokulu, Seyrani Mahallesi'nde kentsel dönüşümle kazandırılan okul ve Şeker Mahallesi'nde Refik Şapcı Anaokulu, yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak.