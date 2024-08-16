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        Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan kişi tutuklandı

        Kayseri'de suçüstü yakalanan kişi hırsızlıktan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:38
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        Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan kişi tutuklandı
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        Kayseri'de suçüstü yakalanan kişi hırsızlıktan tutuklandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kablo hırsızlığı olayının şüphelisi İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Takibe alınan İ.D. suçüstü yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        İ.D'nin 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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