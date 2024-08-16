Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan kişi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kablo hırsızlığı olayının şüphelisi İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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