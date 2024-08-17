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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 20:14
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Bourabia, Mane, Cardoso

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard, Manaj

        Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 Radakovic (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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