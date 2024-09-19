Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı

Kent genelinde ise sabah saatlerinde yağmurlu hava etkili oldu.

Yağan kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Sabaha karşı 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın zirve kısmında yağış etkili oldu.

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