Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi düzenlendi

Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Kayseri Kafkas Derneğince 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen defilede ilk olarak modacı Nilüfer Tokuç Azgıt tarafından tasarlanan Çerkes kıyafetleri, mankenler tarafından sergilendi.

Mankenler daha sonra Kayseri Kafkas Derneği Geleneksel Çerkes El Sanatları Kursu Eğitmeni ve Kursiyerleri ile Çerkes Kültür Ürünleri Kadın Kooperatifi kadınlarının tasarımlarını sergiledi.

Programda Maze Müzik Grubu geceye özel parçalarıyla konser verdi.