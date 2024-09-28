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        Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi düzenlendi

        Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:07 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:07
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        Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi düzenlendi
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        Kayseri Kalesi'nde Çerkes kıyafetleri defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.

        Kayseri Kafkas Derneğince 28 Eylül Adige Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen defilede ilk olarak modacı Nilüfer Tokuç Azgıt tarafından tasarlanan Çerkes kıyafetleri, mankenler tarafından sergilendi.

        Mankenler daha sonra Kayseri Kafkas Derneği Geleneksel Çerkes El Sanatları Kursu Eğitmeni ve Kursiyerleri ile Çerkes Kültür Ürünleri Kadın Kooperatifi kadınlarının tasarımlarını sergiledi.

        Programda Maze Müzik Grubu geceye özel parçalarıyla konser verdi.

        Programa Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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