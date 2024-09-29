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        Kayseri'de sarraftan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyumcudan yapılan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:26
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        Kayseri'de sarraftan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyumcudan yapılan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya platformunda "Kayseri'de hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına anbean yansıdı" başlıklı paylaşıma yönelik, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. (22) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan S.K'nin hırsızlık, cinsel saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yaklaşık 77 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerinde baktığı ziynet eşyasını alıp kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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