Kayseri'de sarraftan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya platformunda "Kayseri'de hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına anbean yansıdı" başlıklı paylaşıma yönelik, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyumcudan yapılan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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