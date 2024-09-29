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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Bağ Müzesi'ni inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde restore edilen Bağ Müzesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:30
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Bağ Müzesi'ni inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde restore edilen Bağ Müzesi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’nde bulunan tarihi Bakkaloğlu Konağı’nı restore ederek Bağ Müzesi'ndeki çalışmalarına devam ediyor.

        Palancıoğlu, müzenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Germir Mahallesi'nde eski, tamamen yıkılmış Bakkaloğlu Konağı sahipleriyle anlaşarak devraldık. Burası tamamen yıkılmış bir konaktı. Toplam 5 bin metrekare bahçeye sahip konağın tamamının restorasyonunu yaptık ve şu anda bitmek üzere. Tamamlandığı zaman önümüzdeki yaz tefrişini yaparak burayı sosyal bir mekan ve tesis olarak hayata geçireceğiz. Burada katmerler, bazlamalar pişecek, bağ kültürünü yaşayacağız, kuyudan su çekeceğiz. Dalından kayısı, dut yediğimiz, ceviz topladığımız bağlarımızı burada yaşatmaya çalışacağız. Dolayısıyla bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak için Melikgazi Bağ Müzesi’ni hayata geçiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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