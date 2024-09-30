"Kayseri'den Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi

Kayseri'de "Kayseri'den Gazze'ye Bir Nefes" adlı program gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erdal Ergenç'in moderatörlüğünü yaptığı programa, Yusuf Kaplan, Ayçin Kantoğlu, Yakup Köse ve Fatih Tuğra Doruk konuşmacı olarak katıldı.

Kaplan, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyanın farklı yerlerinde zor günler yaşadığına değindi.

Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Kaplan, Gazze'de yaşanan dramın birlik olunamamasından kaynaklandığını ifade etti.