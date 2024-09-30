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        Kayseri'de trafik kazasında bisikletli kişi öldü

        Kayseri'de minibüsün çarptığı bisikletli kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:12
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        Kayseri'de trafik kazasında bisikletli kişi öldü
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        Kayseri'de minibüsün çarptığı bisikletli kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 38 PP 240 plakalı minibüs, Kocasinan Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı bisikletli ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan bisikletli A.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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