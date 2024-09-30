Kayseri'de trafik kazasında bisikletli kişi öldü
Kayseri'de minibüsün çarptığı bisikletli kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de minibüsün çarptığı bisikletli kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 38 PP 240 plakalı minibüs, Kocasinan Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı bisikletli ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisikletli A.A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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