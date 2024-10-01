Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 96 bin 699 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de drift yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 96 bin 699 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "drift yapan araç" paylaşımları hakkında çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, kent merkezinde 3 otomobilin 2 farklı yerde drift yaptığını tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüleri yakaladı.

        Üç sürücüye 32 bin 233'er lira olmak üzere toplam 96 bin 699 lira idari para cezası yazıldı, araçlar otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi

        Benzer Haberler

        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı
        İç Anadolu kadınının pekmez mesaisi başladı
        Bankacılığı bırakıp, fabrika kurdu; 4 ülkeye ürün ihraç etmeye başladı
        Bankacılığı bırakıp, fabrika kurdu; 4 ülkeye ürün ihraç etmeye başladı
        Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
        Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi
        Kayserispor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Kayserispor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşa...
        Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşa...
        Kayseri'de işçi servisinin devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
        Kayseri'de işçi servisinin devrildiği kazada 9 kişi yaralandı