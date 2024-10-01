Kayseri'de drift yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza kesildi

Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 96 bin 699 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "drift yapan araç" paylaşımları hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent merkezinde 3 otomobilin 2 farklı yerde drift yaptığını tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüleri yakaladı.

Üç sürücüye 32 bin 233'er lira olmak üzere toplam 96 bin 699 lira idari para cezası yazıldı, araçlar otoparka çekildi.