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        Kayseri'de komşusu olan kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu olan kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:39
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        Kayseri'de komşusu olan kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu olan kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık G.K. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur İ.Y'nin avukatının, müvekkilinin sanık ile aynı yerde bulunması durumunda sinir krizi geçirebileceğini belirterek, başka bir salondan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılması talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

        Mağdur İ.Y. ifadesinde, akşam iş bitiminde, yakın zamanda taşındığı eve gittiğinde oturduğu dairede elektrik akımının kesik olduğunu fark ettiğini söyledi.

        Bu sorun için ilgili kurumu aradığını ve apartmandan bir komşusu ile bina görevlisine ulaşmaya çalıştığı esnada, komşusu olduğunu öğrendiği sanıkla karşılaştığını anlattı.

        Sanığın, yardım talebini kabul ettiğini belirten İ.Y, şunları kaydetti:

        "Benden, binanın bodrumuna inerek, birlikte şaltere bakmamızı istedi. Ben de, 'yok abi, sen bak' dedim. Bakıp döndükten sonra bana, 'elektrik geldi mi?' diye sordu. Ben de bakmak için eve girdiğimde arkamdan sarıldı. Ağzımı kapatarak, boğazıma bıçak dayadı. 'Sus, bağırma, yoksa öldürürüm.' dedi. Ben de can havliyle elini ısırdım. Beni başımdan bıçaklamaya başladı. 'İmdat, yetişin' diye bağırdım. Komşum sesi duyup kapısını açtı, 'ne oluyor?' dedi. Bunun üzerine sanık kaçtı. Ben de 'yardım edin' diyerek komşuya sığındım."

        İstismarda bulunmaya kalkıştığı iddiasını reddeden sanık ise pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Bu arada duruşma sırasında savunma yapan sanığa tepki gösteren mağdur yakını, polis eşliğinde salondan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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