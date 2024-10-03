Başkan Büyükkılıç'tan 2. Gastronomi Günleri'ne davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikincisini düzenleyecekleri Kayseri Gastronomi Günleri'nin yarın yapılacak açılış törenine vatandaşları davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim'de düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde kentin mutfağı tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin lezzetli mutfağını bu tür etkinliklerle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Vatandaşları yarın 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek açılış törenine davet eden Büyükkılıç, "Bu yıl tekrar düzenleyeceğimiz Gastronomi Günleri'nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, sadece lezzetleri keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizi de bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.