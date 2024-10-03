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        Başkan Büyükkılıç'tan 2. Gastronomi Günleri'ne davet

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikincisini düzenleyecekleri Kayseri Gastronomi Günleri'nin yarın yapılacak açılış törenine vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:47
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        Başkan Büyükkılıç'tan 2. Gastronomi Günleri'ne davet
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikincisini düzenleyecekleri Kayseri Gastronomi Günleri'nin yarın yapılacak açılış törenine vatandaşları davet etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim'de düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde kentin mutfağı tanıtılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin lezzetli mutfağını bu tür etkinliklerle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Vatandaşları yarın 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek açılış törenine davet eden Büyükkılıç, "Bu yıl tekrar düzenleyeceğimiz Gastronomi Günleri'nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, sadece lezzetleri keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizi de bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, etkinlikte "Gastronomi Turizminde Cazibe Unsurları", "Türkiye'de ve Dünyada Gastronomi Turizmi", "Gastronomi Turizmi Rotaları ve Turları" ile "Kayseri'nin Gastronomi Turizmi Potansiyeli" konulu sempozyumların düzenleneceğini kaydetti.

        Yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşov, konser gibi etkinlikler ile ünlü şeflerin vatandaşları beklediğini aktaran Büyükkılıç, 100 çadır ve standın hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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