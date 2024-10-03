Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park yaptı

Melikgazi Belediyesi, son 5 yılda yaptığı 3 milyon metrekarelik yeşil alanı ve 270 parkı vatandaşın hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerle belediye, vatandaşların sosyalleşmesini, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini ve vatandaşların şehir hayatının stresinden uzaklaşmalarını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son yapılan çalışmayla 6 bin 400 metrekarelik bir yeşil alanı daha Melikgazi'ye kazandırdıklarını bildirdi.