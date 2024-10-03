Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park yaptı
Melikgazi Belediyesi, son 5 yılda yaptığı 3 milyon metrekarelik yeşil alanı ve 270 parkı vatandaşın hizmetine sundu.
Melikgazi Belediyesi, son 5 yılda yaptığı 3 milyon metrekarelik yeşil alanı ve 270 parkı vatandaşın hizmetine sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerle belediye, vatandaşların sosyalleşmesini, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini ve vatandaşların şehir hayatının stresinden uzaklaşmalarını hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son yapılan çalışmayla 6 bin 400 metrekarelik bir yeşil alanı daha Melikgazi'ye kazandırdıklarını bildirdi.
Belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, "Son 5 yıl içerisinde yaptığımız 270 park ve 3 milyon metrekarelik yeşil alan sayesinde hemşehrilerimizi şehrin stresinden uzak tutarak dinlenmelerine imkan sağlıyor, aileleriyle keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunuyoruz. İldem bölgesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırmış olduğumuz parkımızı geniş yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor aletleri ve dinlenme alanlarıyla donattık. Sadece yeni parklar yapmakla kalmıyor, mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını da düzenli bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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