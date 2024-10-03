Atlı Cirit 1. Lig müsabakaları Kayseri'de yapılacak

Belediye bünyesindeki Spor AŞ'nin ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Erzurum Şengel, Sivas Yeşilyurt, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Uşak Susuzören atlı spor kulüpleri mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 4 takım ve 60 sporcunun katılımıyla 4-6 Ekim'de Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

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