Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Atlı Cirit 1. Lig müsabakaları Kayseri'de yapılacak

        Kayseri, Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atlı Cirit 1. Lig müsabakaları Kayseri'de yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri, Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 4 takım ve 60 sporcunun katılımıyla 4-6 Ekim'de Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

        Belediye bünyesindeki Spor AŞ'nin ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Erzurum Şengel, Sivas Yeşilyurt, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Uşak Susuzören atlı spor kulüpleri mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park...
        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park...
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt çalışması yapıyor
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt çalışması yapıyor
        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı
        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı
        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
        Kayseri'de yaşlılar Bilim Merkezi'nde kolonya yaptı, planetaryumda buzullar...
        Kayseri'de yaşlılar Bilim Merkezi'nde kolonya yaptı, planetaryumda buzullar...
        Başkan Büyükkılıç'tan 2. Gastronomi Günleri'ne davet
        Başkan Büyükkılıç'tan 2. Gastronomi Günleri'ne davet