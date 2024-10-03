Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de atık malzemelerden yapılan rölyeflerin sergisi açıldı

        Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 106 rölyef eserin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de atık malzemelerden yapılan rölyeflerin sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 106 rölyef eserin yer aldığı sergi açıldı.

        Reklamcılıktan emekli Sedat Zeytin'in "dekota" denilen atık köpük PVC levhalardan ve atık ahşaptan yaptığı 3 boyutlu eserler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

        Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştüren Zeytin'i kutladı.

        Büyükkılıç, Sanat Galerisi'nde farklı dallarda da sergi açtıklarını belirterek, vatandaşları sergilere davet etti.

        Sergiyi ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Karatoprak da atık malzemelerin, birbirinden alakasız malzemelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilerek sanat eserine dönüştürülmesinin birtakım mesajlar da verdiğini söyledi.

        Küresel ısınma, çevre kirliliği gibi ortak sorunları herkesin ortak dili olan sanatla anlatma çabasına dikkati çeken Karatoprak, "Fransız bir ressamın atık malzemelerle yaptığı işi Afgan da anlıyor bir Fransız da anlıyor. Sedat Bey de malzeme konusunda çok usta, resimle iç içe yaşayan bir ressamdır. Kimsenin düşünmediği, farklı amaçlarla kullanılan dekotayı kullanarak eski ahşap ve akrilik boyaları kullanarak bu eserleri üretiyor." dedi.

        Sanatçı Zeytin de 30 Ekim'e kadar 106 rölyef eserinin ziyarete açık olacağını dile getirdi.

        Sergisinde azim, sabır ve isteğin ön planda olduğunu ifade eden Zeytin, "Yıllarca kendi zevkime göre yaptığım eserleri sergilemek istedim. Çok mutluyum, gençlere örnek olmasını istiyorum. Atık malzemeleri değerlendirdim. Tamamı buradakilerin atık malzeme. Bu, bir yandan ekonomiye katkıdır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Atlı Cirit 1. Lig müsabakaları Kayseri'de yapılacak
        Atlı Cirit 1. Lig müsabakaları Kayseri'de yapılacak
        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park...
        Melikgazi Belediyesi, 5 yılda 3 milyon metrekarelik yeşil alan ve 270 park...
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt çalışması yapıyor
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt çalışması yapıyor
        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı
        ERÜ'de yenilenen poliklinik ve kan alma ünitelerinin açılışı yapıldı
        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
        Kayserispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
        Kayseri'de yaşlılar Bilim Merkezi'nde kolonya yaptı, planetaryumda buzullar...
        Kayseri'de yaşlılar Bilim Merkezi'nde kolonya yaptı, planetaryumda buzullar...