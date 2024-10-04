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        Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:54
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        Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ö'nün (30) yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ö'yü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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