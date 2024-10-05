Kayseri'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları protesto edildi
Kayseri'de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki için yürüyüş gerçekleştirdi.
Kayseri'de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki için yürüyüş gerçekleştirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Emirgan Parkı'nda bir araya geldi.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.
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